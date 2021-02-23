ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2016

الوكيل الاخباري - ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الاخير من العام الماضي في ظل تضرر الاقتصاد من جائحة كورونا، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأول من العام 2016 .

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وقال مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 121 ألفا، مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ معدل البطالة 5.1 بالمئة، وهو الأعلى منذ مطلع عام 2016.

من جهته، اشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الاثنين، إلى أن وزير الخزانة (المالية) المستشار ريشي سوناك، سوف يستخدم الموازنة في الثالث من آذار المقبل لتمديد برامج الدعم الحكومي للموظفين المقرر أن ينتهي خلال الأسابيع المقبلة.



--(بترا)

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