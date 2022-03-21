ارتفاع معدل البطالة 1% في الربع الأخير من 2021

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قالت دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021 ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، عن الربع الثالث من نفس العام، و بانخفاض مقداره 1.4 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، ليسجل 23،3 بالمئة.وأشارت الدائرة في تقريرها الربعي اليوم الاثنين حول معدل البطالة، إلى أن معدلها للذكور بلغ خلال الربع الرابع من العام الماضي، 21.4 بالمائة، مقابل 30.7 بالمئة للإناث، لافتا الى أن معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.كما ارتفع معدل البطالة للذكور في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، فيما انخفض للإناث بمقدار 0.1 نقطة مئوية.وسجل معدل البطالة ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأشارت التقرير إلى أن 52.4 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من المستوى الثانوي.وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0 بالمئة، مقابل 79.2بالمئة للإناث.وعلى مستوى المحافظات سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان وبنسبة بلغت 28.1 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة عجلون بنسبة 18.5بالمئة.