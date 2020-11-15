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الأحد، 15-11-2020 12:58 م

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.43 لنهاية تشرين الأول

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الوكيل الاخباري- ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم " لنهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري، بنسبة 43ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 06ر101، مقابل 63ر100 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 02ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 29ر101 مقابل 27ر101 نقطة لذات الشهر من العام الماضي.

 

أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من هذا العام بنسبة 29ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 29ر101 مقابل 00ر101 لشهر أيلول من نفس العام.


ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من العام الحالي (الذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بنسبة 10ر0 بالمئة، ليصل إلى نقطة 52ر68، مقابل 45ر68 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

 

وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لنهاية شهر تشرين الاول من هذا العام 40ر68 مقابل 90ر67 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 74ر0 بالمئة.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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