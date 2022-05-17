الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 03:09 م

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك " التضخم" في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62 بالمئة، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام، بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من العام الماضي.


أما على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام 105.99 مقابل 104.73 لشهر آذار من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20 بالمئة.

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