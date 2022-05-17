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الثلاثاء، 17-05-2022 09:47 ص

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، نصف دينار عن آخر تسعيرة صادرة أمس الاثنين والتي سجلت أدنى مستوى منذ أشهر عند 36.80 دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

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ووفق تسعيرة الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 37.30 دينارا مرتفعا نصف دينار عن تسعيرة الاثنين، مقابل 35.80 دينار لجهة الشراء من المواطنين.


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44 دينارًا و33.40 دينار على التوالي.


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