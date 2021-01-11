ارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر كانون الأول الماضي بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.

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ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان (90) 483,9 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر كانون الأول الماضي الذي بلغ 443,8 وبنسبة ارتفاع بلغت 9 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان (95) من 455,3 دولار للطن إلى 495,3 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8,8 بالمئة، في حين ارتفع سعر الديزل من 412,1 دولار للطن الى 430,7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4,5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 423,1 دولار للطن الى 446,8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5,6 بالمئة.



من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 317,2 دولار للطن مقابل 296,9 دولار في شهر كانون الأول الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6,8 بالمئة.



وارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني إلى 535 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 457,5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 16,9 بالمئة.



وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 53,3 دولار للبرميل مقابل 49,8 دولار المسجل في شهر كانون الأول الماضي.



--(بترا)

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