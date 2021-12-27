ارتفاع ميزانية البنك المركزي 5%

الوكيل الإخباري - ارتفعت ميزانية البنك المركزي من موجودات ومطلوبات خلال 11شهرا من العام الحالي بمقدار 854.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020.



وبينت إحصائيات البنك، انه وصلت الميزانية إلى 16.87 مليار دينار، بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار عن مستواها المسجل في نهاية العام 2020.



كما ارتفعت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بنسبة 6.1 % إلى 13.58 مليار دينار مقارنة مع 12.79 مليار عن مستواها المسجل في نهاية العام 2020.



وتشمل الموجودات الأجنبية الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.



من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية بنسبة 1.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.29 مليار دينار.



وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام إلى 893.9 مليون دينار وبنحو 6.3 % مقارنة مع نهاية العام 2020 حيث كانت تبلغ 953.9 مليون دينار.



كما زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة إلى 1.03 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 11 % مقارنة مع 1.02 مليار في نهاية العام 2020.



وتراجعت بشكل طفيف قيمة الديون على المؤسسات المالية إلى 770.2 مليون دينار مقارنة مع 770.8 في نهاية العام السابق.



أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل إلى 22.5 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.



كما ارتفعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة 6.5 % بعد أن سجلت قيمة 6.79 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام 2020.

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كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب إلى 29.3 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.



وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تراجعت الودائع بنسبة 2.6 % مسجلة 402.5 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.



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