الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

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الثلاثاء، 11-01-2022 12:39 م

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

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الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية".اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة، نقلا عن بيانات رسمية، أن ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

ومستوى نشاط التعدين واستغلال المحاجر في نوفمبر 2021، هو الأعلى خلال 19 شهرا أي منذ أن بلغ 147.2 نقطة في أبريل من 2020، عندما رفعت السعودية إنتاج النفط لمستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نوفمبر الماضي 124.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 19 شهرا، أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في أبريل من 2020، وثاني أعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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