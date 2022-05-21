ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي الى مستوى قياسي

الوكيل الاخباري-سجلت واردات الصين من النفط السعودي أعلى مستوياتها منذ أيار 2020، حيث قفزت بنسبة 38 بالمئة خلال نيسان، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

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وافادت بيانات رسمية للجمارك الصينية بأن الشحنات السعودية بلغت 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا، فيما كانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يومياً في آذار، و1.57 مليون برميل يوميا قبل عام.



يشار إلى أن ارتفاع الواردات الصينية من النفط السعودي تزامن مع ارتفاع وارداتها من روسيا، التي تعتبر ثاني أكبر مورد، بنسبة 4 بالمئة الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 شباط.

بترا