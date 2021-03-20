السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعمم بمراقبة الأكسجين في مستشفياتها

مصدر حكومي لـ الوكيل: لا يمكن التنبؤ بالحظر الشامل طويل الأمد

تجارة الاردن: نطالب بإلغاء الجمارك والضرائب عن الزيوت النباتي

الصحة لـ الوكيل :الوضع مطمئن في مستشفى إربد الميداني -صور

الفراية يتفقد سير العمل في مستشفى الامير حمزة

أسعار الذهب السبت 20/3/2021

مستشفى الجامعة الاردنية لـ الوكيل : لا يوجد خلل بالاكسجين امس وما جرى أمر طبيعي

وفيات السبت 20/3/2021

الحكومة: الأردن حريص على تعزيز العلاقات مع مصر

الضمان : تسهيلات لزيادة شريحة متلقي لقاح كورونا

السبت، 20-03-2021 09:44 ص

ارتفاع واردت الصين من النفط الخام من دولتين عربيتين

6055a2e942360444ef70aec2


الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات من الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان والإمارات بنسبة 30% و61% بالترتيب، في أول شهرين من عام 2021 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اضافة اعلان

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت الواردات من سلطنة عمان في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن، خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

وذكرت رويترز أن إيران نقلت "بشكل غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر الأخيرة، على أنها واردات من عُمان والإمارات وماليزيا. وانتهى المطاف بمعظم هذا النفط في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، وهي مركز للمصافي المستقلة في البلاد.

وأوضحت بيانات السبت عدم استيراد أي نفط من إيران خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل استيراد 668287 طنا منها قبل عام، بسبب العقوبات الأمريكية.

وزادت الصين من إجمالي واردات النفط الخام في هذين الشهرين 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أيضا أن واردات النفط من السعودية ارتفعت 2.1 في المئة على أساس سنوي، عند 15.06 مليون طن، أو نحو 1.86 مليون برميل يوميا، لتحتفظ الرياض بمركزها كأكبر مورد.

ووصلت واردات الصين من روسيا، ثاني أكبر مورد للنفط، إلى 13.93 مليون طن أو 1.72 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الشحنات من البرازيل، رابع أكبر مورد للنفط للصين لعام 2020 بأكمله، 36% على أساس سنوي، إلى 4.88 مليون طن.

واستوردت الصين 3.42 مليون طن من النفط الأمريكي في فترة الشهرين المذكورين، مقابل عدم استيراد أي كميات من النفط في العام السابق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
hqdefault

أسعار اللوز الاخضر تنخفض لـ 10 دنانير للكيلو

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب السبت 20/3/2021

320211618759803511670

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

1616159122919

ارتفاع اسعار النفط عالميا

320218161337510947930

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

فم

أسعار النفط تهوي بنحو 6 بالمئة

أخبار متعلقة
1616159122919

ارتفاع اسعار النفط عالميا

pic_125309

ارتفاع أسعار النفط عالميا

320211585618553078630

انخفاض أسعار النفط عالميا

80674-OIL_CNBC

محللون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار النفط

image

أسعار النفط تشهد تحسنا بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة

08oilcrisis-3-mobileMasterAt3x

أسعار النفط تقفز أكثر من دولار مع تباطؤ استئناف الإنتاج الأمريكي