ارتفاع ودائع القطاع الخاص في البنوك لتصل إلى 36.83 مليار دينار

الوكيل الإخباري - حققت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية خلال كانون الثاني الماضي نمو وصل إلى 0.3 %، لتبلغ نحو 36.83 مليار دينار، مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 .



ووفقاً للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" من إحصاءات البنك المركزي، شكلت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية ما نسبته 92.9 % من إجمالي الودائع.



وحول ودائع القطاع العام، فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 0.8 %، و لتبلغ 2.78 مليار دينار، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021 .

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