السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 09:43 ص

ارتفاع ودائع القطاع الخاص في البنوك لتصل إلى 36.83 مليار دينار

37682_large


الوكيل الإخباري - حققت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية خلال كانون الثاني الماضي نمو وصل إلى 0.3 %، لتبلغ نحو 36.83 مليار دينار، مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 .

ووفقاً للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" من إحصاءات البنك المركزي، شكلت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية ما نسبته 92.9 % من إجمالي الودائع.

وحول ودائع القطاع العام، فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 0.8 %، و لتبلغ 2.78 مليار دينار، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021 .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
622308fd42360476b74cb973

وكالة فيتش تخفض تصنيف شركات روسية

117899

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

chinamain_81f22b7d-fefd-4b88-90c9-f5100458158c

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

158

جهاز أبوظبي للاستثمار يقلص الوظائف لتوفير 272 مليون دولار

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا

320224165650953558394

أسعار النفط تقفز 7% فوق 118 دولاراً بفعل صراع أوكرانيا

أخبار متعلقة
621639110a7c8

البنك الدولي: تبني التكنولوجيا حلّ للحد من الفقر والبطالة في الأردن

f64ff948-4670-41ee-a595-5d5122ea9df4

المركزي: انخفاض المنح الخارجية للاردن 18% العام الماضي

ررررررررررررررررررررررر

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

s

شركس : دراسة جدوي اصدار دينار اردني رقمي

120223118140590439377

المركزي: البنوك الأردنية قدمت 1.38 مليار دينار قروض وتسهيلات - أرقام

2c4ee396-3b33-407c-a051-775e66976dd3

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بواقع 22.8 مليون دينار