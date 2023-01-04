استثمار العقارات ام الأسهم؟

الوكيل الإخباري - العقارات والأسهم من الأوعية الاستثمارية التي تجذب فئة كبيرة من المستثمرين. إذا كنت في حيرة ايهما أفضل استثمار العقارات أم الأسهم؟ خاصة ونحن أعتاب عطلات الميلاد المجيد وكريسماس 2023 من جهة. وفي ظل شبح الركود الذي يخيم على العالم مع تواتر معدلات التضخم من جهة اخري.

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دعنا نستعرض الجوانب الهامة عند استثمار العقارات والأسهم وأفضل منصات التداول الخاصة بهم.









العقارات والأسهم من النشاطات التي تجذب فئة كبيرة من المتداولين



العقارات أم الأسهم H2

الاستثمار في العقارات والأسهم يختلفا عن بعدهما البعض كثيرا، وخاصة على المدي القصير.

فالاستثمار في العقارات يتطلب وقتا حتى يحقق عائد، كما إنه يحتاج لدفعة كبيرة من المال من أجل شرائه. إلا ان الاستثمار في العقارات اقل مخاطرة من الاستثمار في الأسهم. فالاستثمار في العقارات لا ينتقص من القيمة النقدية للثروة بمرور الوقت. فالعقارات مخزن جيد للقيمة ومصدر لنماء الثروات. لذلك فالعقارات تتفوق على الاسهم قليلا من هذا الجانب. بالنظر للأسهم، نجد أن الأسهم على الأغلب تحقق عائدا أعلي المدي القصير، ولكن ذلك مرهونا بأحوال وظروف السوق. كما إنها لا تطلب رأس مال كبير لبدء الاستثمار بها، إلا إنها أعلي مخاطرة. بالنظر لعوائد العقارات والأسهم أخر عام، نجد أن عوائد الاستثمار في العقارات على الصعيد العالمي حققت نسبة عائد 10 بالمائة. علي الجانب الأخر، نجد أن داو جونز، مؤشر سوق الأسهم الأشهر حقق عوائد سلبية بمقدار -7.45 بالمائة لنفس الفترة. وهو دليل لتفوق الاستثمار في العقارات مقابل الاستثمار في الأسهم خاصة أوقات عدم اليقين والتضخم.



مميزات الاستثمار في العقارات مقابل الاسهم H3

غالبا ما يكون الاستثمار في العقارات أقل عائدا من الاستثمار في الأسهم على المدي القصير، ولكنه أقل مخاطرة أيضا. فالاستثمار في سوق العقارات عامة أقل مخاطره بكثير عن الاستثمار في باقي الأسواق عامة. كما إنه قد يدر دخل ثابت بإيجاره او تشغيله، ويزداد سعره بمرور الوقت. على جانب أخر، لا يمكنا إغفال ان الاستثمار في العقارات يصاحبه ضرورة الكثير من المخاطر أيضا. أولهما، تبديد أصل العقار تماما حال حدوث كارثة طبيعية تدمر الأخضر واليابس، ولكن التأمين على العقار قد يلاشي هذا الخطر. أيضا، التضخم الحالي، أدي لرفع الأسعار مما يجعل الاستثمار في العقارات يتطلب رأس مال ضخم لا يتناسب مع الملاءة المالية لصغار المستثمرين. أخيرا، في حالة الركود يصعب تسييل العقارات بسهولة عكس الاستثمار في الاسهم.







حالة الركود يصعب تسييل العقارات بسهولة عكس الاستثمار في الاسهم

الملخص H2

الاستثمار في العقارات أقل مخاطرة وأعلي عائد من الاستثمار في الاسهم خاصة على المدي الطويل وأوقات التضخم. إلا أن للاستثمار في الأسهم يدر عوائد أعلي سواء على المدي القصير او الطويل، خاصة عند اقتناء أسهم قوية ماليا. الفكرة الأفضل هنا، وخاصة إن كنت لا تملك رأس مال كبير بالكفاية وترغب في الاستثمار في العقارات. هو أن تقوم بشراء أسهم الشركات العقارية سواء بالاستثمار المباشر من البورصات. أو عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات، ولحسن الحظ أن هنالك العديد من أفضل منصات التداول الوسطاء فوركس منظمين وذات ثقة. ولعلنا نقصد بأفضل منصات التداول، هي تلك التي تتيح لعملائها قاعدة واسعة ومتنوعة من الأصول.



الأسئلة الشائعة H2

أيهما أفضل للاستثمار وقت التضخم العقارات أم الاسهم؟

الاستثمار في العقارات أفضل من الاستثمار في الأسهم خاصة أوقات التضخم. فالعقارات ترتفع قيمتها زيادة بمرور الوقت الزمن.

كيف يمكنك تداول عقود مقابل الفروقات على أسهم العقارات؟

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