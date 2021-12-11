استحواذ امريكي هندي سعودي على صادرات الأردن الصناعية

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- زادت صادرات غرفة صناعة عمان، بنسبة 16 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلدية والمحيكات والعلاجية واللوازم الطبية حيث تراجعت بنسبة 8 و 9 بالمئة على التوالي.ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، الى 792ر4 مليار دينار، مقابل نحو 141ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.وحسب معطيات احصائية للغرفة، استحوذت الولايات المتحدة الاميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 805ر2 مليار دينار.وارتفعت صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة الأميركية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 88 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 948 مليون دينار مقابل 504 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019.وزادت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي 2021 بنسبة 34 بالمئة لتصل الى 838 مليون دينار مقابل 627 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وارتفعت صادرات صناعة عمان الى العراق خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ 495 مليون دينار مقابل 490 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة الى السعودية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، متراجعة الى 524 مليون دينار مقابل نحو 546 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وأظهرت المعطيات الاحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان الى سوريا خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021، بنسبة 32 بالمئة، لتبلغ 85 مليون دينار مقابل نحو 65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والاجنبية أبرزها، اندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا وماليزيا واليمن و بلجيكيا وليبيا و اسبانيا، إضافة لدول أخرى عديدة.بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021 للعديد من الدول منها، فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر ولبنان والسودان وكندا وايطاليا وتونس وبنغلادش.