استخدام الكهرباء سيغزوا العالم .. تقرير يكشف مصير النفط عام 2050

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف تقرير حديث صادر عن شركة "بريتش بتروليوم" العالمية المختصة في النفط والغاز، حول آفاق الطاقة مع حلول عام 2050، أن العالم لن يبقى على استخدام الوقود الاحفوري، وسيكون هناك تحول سريع نحو استخدام الكهرباء لتكون البديل لمختلف مناحي الحياة، خاصة في دول الصين والهند وآسيا.

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وكشف التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أن هذا التحول الهام سيكون مدفوعاً في نمو اقتصاديات الدول الناشئة.



وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء سوف يزيد في عام 2050 بواقع 80%، وسوف يزيد تسارع الطلب والزخم على التحول الكهربائي ليشمل مختلف أوجه وسبل العيش.



وبيّن، أن اقتصاديات الدول الناشئة سوف تكون مسؤولة عن قرابة "ثلاثة ارباع" الطلب العالمي على الكهرباء، لتشكل ارتفاع يتجاوز 60% عما هو عليه الحال الآن.



وأضاف التقرير أن التوجه نحو "كهربة الانشطة والعمليات" سيكون على قدم التعجل، وسوف يزيد حصة الفرد من الاستهلاك الإجمالي إلى 45% وقد يصل إلى 50%، ما يعني انخفاض الإعتماد على النفط و الوقود الاحفوري وبالتالي تخفيف كميات انبعاث الكربون الناتج عنها.



وختم التقرير، أن مستقبل استخدام الكهرباء في العمليات الحياتية سوف يركز على الصناعة والنقل والمباني، مع التأكيد على أن النقل البري سيكون هو الأكثر تحولاً نحو الكهرباء.









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