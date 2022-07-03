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الأحد، 03-07-2022 06:28 ص

استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، يوم السبت، استقالته في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، بعد أن شغل منصبه منذ ديسمبر 2019.

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وقال الوزير في رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد"، من دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه "كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني".


وشدد غوزمان على "ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".


واعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسي في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو".

 

روسيا اليوم


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