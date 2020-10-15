الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

استقبال 2181 طلبا تابعة لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

غزة تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

سوريا تسجل3 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

كندا تسجل وفاة جديدة بكورونا

المعايعة يكشف للوكيل تفاصيل تسمم الأشقاء الأربعة بمأدبا

تحذير أمني جديد للأردنيين

تعليق دوام مؤسسة حكومية بسبب كورونا

أسعار الذهب الخميس 15/10/2020




الخميس، 15-10-2020 10:37 ص

استقبال 2181 طلبا تابعة لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

5f202bd29bddf


الوكيل الاخباري- أكدت نشرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدورية، اليوم الخميس، أن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسويات المشكلة في الدائر بلغ حتى نهاية أيلول (2349) مكلفا منهم (1650) مكلف تقدموا بطلبات تسوية تخص ضريبة الدخل و (699) مكلفا تقدموا بطلبات تخص الضريبة العامة على المبيعات.

اضافة اعلان

واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (1747) طلبا حتى نهاية ايلول منها (1276) طلب تخص ضريبة الدخل و (471) طلبا تخص ضريبة المبيعات.


وتابعت الدائرة ان عدد الطلبات التي تم الموافقة على اجراءات التسوية المتعلقة بها من مجلس الوزراء بلغت (1256) طلبا منها (957) طلبا تخص ضريبة الدخل و (299) تخص ضريبة المبيعات.


ولفتت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لجنة التسويات والمصالحة التي تم تشكيلها برئاسة قاضي وعضوية ممثلين عن الدائرة وعن القطاع الخاص استنادا الى قرار مجلس الوزراء لتسوية القضايا بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين تقوم بالنظر في جميع الطلبات التي تقدم اليها حسب الاصول ودراستها دراسة مستفيضة كما وتقوم اللجنة برفع توصياتها حيال هذه الطلبات خلال (30) يوماً من تاريخ قبولها.


وبينت الدائرة بان اللجنة لا تنظر في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتعمل اللجنة على تيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او تسليمها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف.


كما اكدت ان اللجنة تنظر بكافة الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او المثلي او الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة الـ 004, او عدم مسك حسابات.


تقوم اللجنة بمخاطبة وزير المالية ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات ودون تمييز بين اي من المكلفين.


وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة كافة او الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني علما بانه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Atalayar_Coronavirus Marruecos

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 4.8% خلال العام 2021

main_image5d8275bc9fe08

البنك المركزي: مستوى قياسي من احتياطي الذهب

ذهب

أسعار الذهب الخميس 15/10/2020

200728-gold-bar-germany-ew-520p_9bdd0d80b2dd0e9e72cd280ce83dc4a4.fit-760w

سعر أونصة الذهب يُسجل تراجعاً

6

ارتفاع النفط عالميا

ذهب

انخفاض أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5dfa6cf282767

البدء باستيفاء ضريبة 50% على السلع في الأسواق الحرة