استقبال 2181 طلبا لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

الوكيل الاخباري- أكدت نشرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدورية، اليوم الخميس، أن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسويات المشكلة في الدائرة بلغ حتى نهاية أيلول (2349) مكلفا منهم (1650) مكلف تقدموا بطلبات تسوية تخص ضريبة الدخل و (699) مكلفا تقدموا بطلبات تخص الضريبة العامة على المبيعات.

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واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (1747) طلبا حتى نهاية ايلول منها (1276) طلب تخص ضريبة الدخل و (471) طلبا تخص ضريبة المبيعات.



وتابعت الدائرة ان عدد الطلبات التي تم الموافقة على اجراءات التسوية المتعلقة بها من مجلس الوزراء بلغت (1256) طلبا منها (957) طلبا تخص ضريبة الدخل و (299) تخص ضريبة المبيعات.



ولفتت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لجنة التسويات والمصالحة التي تم تشكيلها برئاسة قاضي وعضوية ممثلين عن الدائرة وعن القطاع الخاص استنادا الى قرار مجلس الوزراء لتسوية القضايا بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين تقوم بالنظر في جميع الطلبات التي تقدم اليها حسب الاصول ودراستها دراسة مستفيضة كما وتقوم اللجنة برفع توصياتها حيال هذه الطلبات خلال (30) يوماً من تاريخ قبولها.



وبينت الدائرة بان اللجنة لا تنظر في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتعمل اللجنة على تيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او تسليمها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف.



كما اكدت ان اللجنة تنظر بكافة الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او المثلي او الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة الـ 004, او عدم مسك حسابات.



تقوم اللجنة بمخاطبة وزير المالية ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات ودون تمييز بين اي من المكلفين.



وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة كافة او الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني علما بانه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله.



