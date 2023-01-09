استقرار أسعار الدولار عالمي

الوكيل الإخباري - استقر سعر الدولار الاثنين، بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، وأثارت آمالا بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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وأظهرت بيانات الجمعة، ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3% أقل من المتوقع وأقل من 0.4% في الشهر السابق.



وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في كانون الأول/ ديسمبر وسط ضعف الطلب.



وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل 6 عملات رئيسية، 1.15% الجمعة. وارتفع المؤشر 0.01% إلى 103.720 الاثنين. وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ 8% في عام 2022.



وارتفع الين الياباني 0.12% أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06% خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5 الجمعة.



وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.0656 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17% الجمعة.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.17% مقابل العملة الأميركية إلى 0.689 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.635 دولار.

وكالات