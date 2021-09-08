الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية: 50 % من مدارس المملكة ذهبت للتناوب

الخارجية لـ الوكيل : المنشور المتداول مفبرك - صورة

الجيش السوري يدخل درعا

استقرار أسعار الذهب عالميا

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء

ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

شاهد - حريق مركبة على طريق المطار أدى إلى وفاتين

عاجل

الخارجية لـ الوكيل : المنشور المتداول مفبرك - صورة

الأربعاء، 08-09-2021 12:01 م

استقرار أسعار الذهب عالميا

93


الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، قرب أقل مستوى، في ما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1796.90 دولار.

اضافة اعلان

 

المصدر: ارم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-124119-oil-prices-climb-highest-level-month_700x400

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

613864234c59b742f631cb9c

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

92021794844410911090

أسعار الذهب الأربعاء 8/9/2021

613744154236043998095f75

أسعار الألمنيوم عند أعلى مستوى في 10 سنوات

62d7a185-5164-4afe-beb3-d343a977471d

هيئة الاتصالات ترفد خزينة الدولة بـما يزيد عن (100) مليون دينار

1-45

مبيعات العملات المشفرة تتسع وبيتكوين تتراجع نحو 4%

أخبار متعلقة
1490806_0

تراجع أسعار الذهب عالميا

ذهبببب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

6128ae5b4236045958699284

أسعار الذهب تصعد فوق مستوى نفسي هام

6127565442360407350909ef

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

أسعار-الهب-70ywwbohbw0q23dp1dfznpbyelrsvvvllv9vk5jscfy

تراجع أسعار الذهب عالميا

611cc4f74236040e0e1073a5

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب