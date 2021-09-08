استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.



واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، قرب أقل مستوى، في ما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس.



ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1796.90 دولار.

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المصدر: ارم