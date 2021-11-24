الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

الملك : أيام لا تنسى في صفوف جيشنا العربي

استقرار أسعار الذهب عالميا

بريطانيا تسجل 149 وفاة و43676 إصابة بكورونا

المعونة الوطنية والإسكوا يطلقان ورشة التحليل الكمي لسياسات الحماية الاجتماعية

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين مكاتب السياحة الأردنية والبولندية

وزارة التربية تطلق حملة تطعيم في المدارس

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 52 عاما

تونس: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح تلقيح الأطفال من 12 سنة

الأربعاء، 24-11-2021 08:38 م

استقرار أسعار الذهب عالميا

1637770658739


الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، ترقبا لصدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، ومحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثا عن المزيد من الأدلة حول توقيت أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية.

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، تتداول أسعار الذهب حول مستوى 1.789.25 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1.789.30 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1.796.35 دولار، وأدنى مستوى 1.789.39 دولار.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112021716105422440376

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

قطر-تصدر-67-مليون-طن-من-الغاز-المسال-في-10-أشهر_كلمة-الاردن

قطر تصدر 3.9 مليون طن غاز للكويت والإمارات

1120211893954523526057

أسعار الذهب الأربعاء 24/ 11/ 2021

143-121017-america-using-cheap-oil-boost-national-oil-reserve_700x400

البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

619c9c4ed1a77

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

8202021153239178308649

أسعار الذهب الثلاثاء 23/ 11/ 2021

أخبار متعلقة
1020212695148242119763

أسعار الذهب الخميس 4/ 11/ 2021

112021110731506689885

استقرار أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب تحت الضغط بسبب قوة الدولار

1020212393751955383770

اسعار الذهب السبت 30/ 10/ 2021

الذهب-7

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

1635426250959

ارتفاع أسعار الذهب عالميا