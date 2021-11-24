استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، ترقبا لصدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، ومحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثا عن المزيد من الأدلة حول توقيت أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تتداول أسعار الذهب حول مستوى 1.789.25 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1.789.30 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1.796.35 دولار، وأدنى مستوى 1.789.39 دولار.

المصدر: بترا