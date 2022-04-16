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السبت، 16-04-2022 01:06 م

استقرار أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري -شهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم السبت، استقرارا عند الأرقام التي سجلها مساء أمس الجمعة، جراء توقف التداول وإغلاق البورصة العالمية في عطلة نهاية الأسبوع.

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ومع نهاية تعاملات أمس الجمعة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا فى العقود الآجلة تسليم يونيو، وفي المعاملات الفورية.

واستقرت الأسعار مع إغلاق البورصة عند 1974.80 دولار للأوقية (الأونصة) للعقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو، و1975.54 دولار للأوقية للمعاملات الفورية، كما سجلت أسعارا جاءت كالآتي: 

 - بالأونصة: 1974.8 دولار.

- بالغرام: 63.49 دولار.

- بالكيلوغرام: 63491.25 دولار.

 

روسيا اليوم

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