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الأحد، 26-12-2021 11:30 ص

استقرار أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، بالتوازي مع استمرار عطلة الأسواق العالمية، على أن تعاود نشاطها الإثنين.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن خلال تعاملات اليوم الأحد، 41.27 دينار (58.21 دولار)، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، خلال التعاملات اليوم نحو 30.95 دينار (43.66 دولارا).


وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن عند مستوى 24.07 دينار (33.95 دولار).
بينما سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.64 دينار (29.10 دولار)، دون تغيير عن سعر إغلاق الخميس الماضي.


جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات اليوم، عند مستوى 36.11 دينارا (50.93 دولار)، دون تغير عن سعر إغلاق الخميس.


وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن اليوم نحو 1284 دينارا (1810 دولارات)، وسعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 288.90 دينار (407.45 دولار).


 




 

 


 

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