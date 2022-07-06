استقرار أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، عند أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر، حيث يُقيّم المتعاملون جهود ألمانيا لإنهاء أزمة نقص الإمدادات والإضرابات العمالية في النرويج التي تهدد صادرات الغاز النرويجي.

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وارتفع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3.1 بالمئة إلى 07.165 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ أوائل آذار الماضي، بينما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 9.2 بالمئة خلال التعاملات أمس الثلاثاء.



وتسابق الحكومات الأوروبية الزمن من أجل ملء مستودعات الغاز الطبيعي، والتي يتم استخدامها في موسم ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.