استقرار أسعار النفط اليوم

الوكيل الإخباري - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأحداث في فلسطين المحتلة.

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وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى87.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.



وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم أول أمس الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء. وكالات

