استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.



وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح 4.6 بالمئة أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس آذار.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

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المصدر: إرم