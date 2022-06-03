الجمعة 03-06-2022
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الجمعة، 03-06-2022 10:31 ص

استقرار أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تكتل أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.

وبحلول الساعة 0112 بتوقيت غرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولار للبرميل.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق، لكن هذا اعتبر غير كافٍ لسوق تعاني من قلة الإمدادات.

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إرم

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