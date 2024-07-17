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الأربعاء، 17-07-2024 08:59 ص

استقرار أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا أو 0.1 بالمئة إلى 83.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا أو 0.1 بالمئة إلى 80.65 دولار للبرميل.


وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت عند 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو.
وعوضت المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار علامات تقلص الإمدادات في الولايات المتحدة.


وقالت مصادر بالسوق اليوم الأربعاء نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو.


وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام 33 ألف برميل.
وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها الرسمي عن المخزونات في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.


وفي الوقت نفسه، يساعد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الحد من انخفاض أسعار النفط.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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