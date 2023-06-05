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الإثنين، 05-06-2023 12:46 م

استقرار أسهم أوروبا والأعين تتجه صوب المركزي الأوروبي

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الوكيل الإخباري - تحركت الأسهم الأوروبية في تداولات الاثنين على استقرار، بعدما أخفقت الأسواق في الاستفادة من الزخم الناتج عن مكاسب الأسبوع الماضي، في حين تصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة، مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.اضافة اعلان


وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد وقع السبت، مشروع قانون يعلق حد الديون حتى بداية عام 2025، مما يلغي احتمال تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، وهو مصدر رئيسي للقلق بالنسبة للأسواق المالية خلال الشهر الماضي.

والآن تتوجه أنظار المستثمرين، إلى ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من حيث رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع تباطؤ النمو. ( سكاي نيوز )

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