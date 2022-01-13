استقرار اسعار الذهب محليا - تفاصيل

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، لليوم الثاني بعد ارتفاع طرأ على المعدن النفيس خلال الأيام الماضية.

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ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,60 و 33,30 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق الاردن.





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