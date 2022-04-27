الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

استقرار اسعار النفط عالميا

الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

عاجل

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

الأربعاء، 27-04-2022 03:33 م

استقرار اسعار النفط عالميا

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4


الوكيل الاخباري-استقرت أسعار النفط بشكل عام، اليوم الأربعاء، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار.

وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 53 سنتا أو 0.5% إلى 105.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.6% لتصل إلى 102.30 دولار للبرميل.

قالت "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا في تصعيد كبير للخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
1651056775454

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

16380108504922023

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب

download (3)

روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في عام 2022

6267b44942360444f50034de

مصدر: الاتحاد الأوروبي سيزيد مؤقتا مشتريات الغاز الروسي عبر دول قبلت الدفع بالروبل

000-12

أسهم أوروبا تتراجع بفعل التركيز على إمدادات الغاز الروسي

281486

31.2 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في كانون الثاني وشباط

أخبار متعلقة
4202223175541943050021

الاتحاد الأوروبي يحدد موعداً لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين

فرنسا-تلوح-بسلاح-جديد-ضد-روسيا-أكثر-كفاءة-من-حظر

وسط شح غير مسبوق.. تكلفة صفقات الغاز تحلّق مع السعي لاستبعاد روسيا

625e95544236043e664078a9

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

625e59fc423604014077066c

خبير اقتصادي: الامتناع عن النفط والغاز الروسيين سيسبب صدمة أسعار في الاتحاد الأوروبي

900424-1

الخزانة الأميركية: الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي قد يثير زيادة مفرطة في الأسعار

624ad113423604726f494902

أكبر مصرف ألماني يحذر من مخاطر التخلي عن الغاز الروسي