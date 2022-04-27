استقرار اسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري-استقرت أسعار النفط بشكل عام، اليوم الأربعاء، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار.



وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 53 سنتا أو 0.5% إلى 105.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.6% لتصل إلى 102.30 دولار للبرميل.



قالت "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا في تصعيد كبير للخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا.

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