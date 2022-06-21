الثلاثاء 21-06-2022
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الثلاثاء، 21-06-2022 10:04 ص

استمرار ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعها في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي 43 بالمئة، مع اشتداد أزمة نقص الإمدادات، ما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية 8.9 بالمئة، قبل أن يتقلص الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط "نورد ستريم" إلى ألمانيا إلى حوالي 40 بالمئة من طاقته التشغيلية.


وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في تعاملات بورصة أمستردام بنسبة 2.5 بالمئة إلى 120.63 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة إلى 200.84 بنس لكل مليون وحدة حرارية.


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