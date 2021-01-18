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الإثنين، 18-01-2021 02:26 م

استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

تعبيرية


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 507.3 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 483.9 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8% .

كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 495.3 دولار للطن إلى 520.5 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.1%، في حين ارتفع سعر الديزل من 430.7 دولار للطن الى 452.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 446.8 دولار للطن الى 468.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 330.6 دولار للطن مقابل 317.2 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.

وفي المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني عند 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 457.5 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد بلغ 55.4 دولار للبرميل مقابل 53.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.



 




 

 


 

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