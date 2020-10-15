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الخميس، 15-10-2020 01:32 م

استمرار ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

استمرار ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

دولار
دولار


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والأسواق المحلية.

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ويوم أمس الأربعاء ، توقع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.

وسجلت بورصة الكفاح 124400 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار صرف الدولار ليوم أمس الاربعاء 124100 دينار لكل 100 دولار.

 

وتبيع شركات التحويل المالي في العراق اليوم الخميس كل 100 دولار بـ125000 دينار عراقي، بينما تشتريه بـ124000 دينار.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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