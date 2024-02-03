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السبت، 03-02-2024 11:49 ص

استمرار الهجمات يدفع المزيد من سفن الحبوب بعيدا عن البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قال محللون، إنه جرى تحويل المزيد من السفن المحملة بالحبوب من قناة السويس إلى مسارات حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

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وعادة ما يمر حوالي 7 ملايين طن متري شهريا من شحنات الحبوب عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، لكن هذا الرقم انخفض بشكل كبير مع استمرار الحوثيين المتحالفين مع إيران في شن هجماتهم على السفن على الرغم من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقعهم في اليمن.


وقال  كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر للبيانات والتحليلات إيشان بهانو: "تشير حساباتنا إلى أنه جرى تحويل 12 سفينة أخرى بعيدا عن البحر الأحمر هذا الأسبوع، تحمل حوالي 700 ألف طن متري من الحبوب".


وأضاف: "شحنات تتراوح بين 4.5 و4.6 مليون طن من الحبوب تجنبت البحر الأحمر منذ ديسمبر، كما شهدنا شحن المزيد من القمح من فرنسا والبحر الأسود إلى آسيا بعيدا عن البحر الأحمر".


وقال بهانو: "لا تزال الكثير من السفن التي تنطلق من البحر الأسود تسلك طريق البحر الأحمر، تغيير الطريق أكثر تكلفة بالنسبة لهذه السفن مقارنة بتلك التي تبحر من أوروبا أو الولايات المتحدة".


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