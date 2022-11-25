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الجمعة، 25-11-2022 02:02 م

استمرار ضعف الطلب الصناعي البريطاني

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد الصناعة البريطاني، استمرار ضعف الطلب الصناعي البريطاني خلال تشرين الثاني الحالي، في حين زاد الناتج الصناعي لأول مرة منذ تموز الماضي بفضل التحسن في سلاسل الإمداد.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الاتحاد اليوم الجمعة، أن مؤشر الطلب الصناعي سجل سالب 5 نقاط خلال الشهر الحالي، مقابل سالب 4 نقاط خلال تشرين الأول الماضي، بينما بقي الطلب على الصادرات البريطانية خلال الشهر الحالي أقل من المعتاد، رغم ارتفاع مؤشره إلى سالب 7 نقاط مقابل سالب 14 نقطة خلال الشهر الماضي.


وأظهر المسح أيضا، أن ناتج قطاع التصنيع سجل زيادة خلال الأشهر الثلاثة حتى الشهر الحالي، وبلغ المؤشر 18 نقطة مقابل سالب 4 نقاط خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الأول الماضي.


بترا

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