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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 11:36 ص

اسعار الليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس ثلاثة دنانير ( لتصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 328 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 288 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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واكد ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان الأسواق العالمية تنتظر اليوم بيانات اقتصادية هامة تؤثر على سعر صرف الدولار .

 

واشار ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم لنحو 1986 دولارا في التداولات العالمية

 

وارتفعت اسعار الذهب صباح اليوم الخميس بمقدار 30 قرشا  ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند  40.3 للبيع للمواطنين مقابل 38.7 للشراء منهم 

 

 

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