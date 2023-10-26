اسعار الليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس ثلاثة دنانير ( لتصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 328 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 288 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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واكد ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان الأسواق العالمية تنتظر اليوم بيانات اقتصادية هامة تؤثر على سعر صرف الدولار .

واشار ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم لنحو 1986 دولارا في التداولات العالمية

وارتفعت اسعار الذهب صباح اليوم الخميس بمقدار 30 قرشا ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.3 للبيع للمواطنين مقابل 38.7 للشراء منهم