اسقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسة في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:14 بتوقيت غرينتش، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1792.40 دولار.



ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة الـ12:30 بتوقيت غرينتش.

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ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق.



المصدر: إرم