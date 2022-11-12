اسهم قطر تكسب 3.5 مليار دولار في أسبوع

الوكيل الإخباري - حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار دولار.

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وذكر تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، ارتفعت من 687.1 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي لتغلق عند 700.1 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو، أبرزها ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق مستوى 95 دولارا للبرميل، فضلا عن رفع سقف ملكية الأجانب لدى شريحة واسعة من الشركات المدرجة من 49 بالمائة إلى 100 % ، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للأسهم القطرية، علاوة على مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية لكل من الاقتصاد والبورصة في قطر.



وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من الأدوات المالية الجديدة أبرزها: إطلاق سوق للمشتقات المالية إلى جانب رفع تصنيف البورصة من ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع المنتجات وتحسين الخدمات الاستثمارية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية.