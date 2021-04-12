اطلاق تقرير حالة البلاد 2020 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم

الوكيل الاخباري - يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاثنين، تقرير حالة البلاد 2020 والذي يصدره المجلس سنوياً.

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ويعقد المجلس، عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس، لإطلاق التقرير.



ويهدف التقرير إلى متابعة أداء الوزارات والمؤسسات المعنية استنادا إلى ما أعلنته هذه الجهات من استراتيجيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها.



ويأتي إعداد التقرير انطلاقاً من دور المجلس كذراع استشاري للحكومة، واستكمالاً لإعداد سلسلة تقارير حالة البلاد التي تهدف إلى خلق إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة.