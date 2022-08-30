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الثلاثاء، 30-08-2022 11:57 ص

اعتبارا من اليوم .. روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى فرنسا

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الوكيل الإخباري - قالت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، إن شركة جازبروم محتكرة تصدير الغاز الطبيعي الروسي، أبلغتها باعتزامها خفض كميات الغاز التي ستوردها لها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات بين الطرفين بشأن تنفيذ بعض العقود.اضافة اعلان


ونقلت "بلومبيرج" عن "انجي" قولها، "أنها دبرت بالفعل كميات الغاز المطلوبة لتلبية التزاماتها تجاه عملائها واحتياجاتها الخاصة، واتخذت عدة إجراءات لتقليل أي آثار مالية أو عملية مباشرة لاضطراب الإمدادات من جازبروم".

يذكر أن إمدادات الغاز الطبيعي من جازبروم إلى إنجي انخفضت بشدة منذ بداية الحرب روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، حيث بلغت الإمدادات مؤخرا 1.5 تيراوات في الساعة شهريا، في حين أن إجمالي الإمدادات السنوية لشركة إنجي في أوروبا تزيد على 400 تيراوات في الساعة. (الاقتصادية )



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