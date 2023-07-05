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الأربعاء، 05-07-2023 11:51 ص

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك المركزيّ الأردنيّ منظومة التّوثيق الإلكترونيّ الخاصّة بالقطاع الماليّ والمصرفيّ والتّي تعتبر حدثاً بارزاً على خارطة تطوير القطاعين ومحطّة هامّة لعمليّة التّحول الرقمي للمعاملات الماليّة والمصرفيّة في الأردن.

وتهدف المنظومة إلى توفير البنية التحتيّة اللّازمة لاستصدار وإدارة شهادات التوثيق الإلكترونية وتوظيفها في عمليّات التّوقيع الالكترونيّ للمعاملات الماليّة والمصرفيّة المتبادلة بين مختلف الأطراف و بما يتوافق مع التّشريعات النّافذة في المملكة ليصبح البنك المركزيّ بذلك جهة توثيق الكترونيّ رسميّة في المملكة تعمل لخدمة الاقتصاد الوطنيّ والنّظام المالي والمصرفيّ على وجه التحديد. 

وجاء إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا لرؤية التّحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وانطلاقًا من حرص البنك المركزيّ الأردنيّ على إيجاد بيئة دفع آمنة وفعّالة لتعزيز الاشتمال الماليّ وحماية حقوق المستهلك الماليّ، وتشجيع الابتكار وتطوير العمل في مجال التكنولوجيا الماليّة الآمنة. 

كما يأتي إطلاق هذه المنظومة تماشياً مع أهداف ومحاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للمدفوعات الالكترونيّة (2023-2025) التي أعلن عنها البنك المركزيّ في شهر شباط من هذا العام، والتي بدورها تتوافق مع الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي للأعوام (2021-2025)، مجسّدة بذلك أطر التعّاون والتّكامل بين مؤسّسات الدّولة والجّهود الوطنيّة الرّامية إلى تطوير بنية تحتيّة تتيح للمؤسّسات والشرّكات تنفيذ خطط التحوّل الرّقمي وإجراء المعاملات بشكلٍ مؤتمت بالكامل، والمّمثلة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة التّي توسّعت في توظيف منظومة التّوثيق الالكتروني الوطنيّة لدعم خطط التحوّل الرّقمي الوطنيّة وعجلة الابتكار والريّادة في المملكة.  

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