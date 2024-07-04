الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الإسترليني واليورو يصعدان بدعم من تراجع الدولار

اعلان هام الى جميع أطباء القطاع الخاص بالاردن

4 شهداء في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار

عائلات الأسرى بغزة تتوعد حكومة نتنياهو بمظاهرات مليونية

بيان حازم صادر عن وزير الاوقاف : إجراءات صارمة بحق هؤلاء !

الخميس، 04-07-2024 01:57 م

اعلان هام الى جميع أطباء القطاع الخاص بالاردن

eccb9200-طبيب-تعبيرية-1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت نقابة الاطباء الاردنيين عن قائمة الاطباء العاملين في القطاع الخاص حسب سجلات النقابة المسددين الرسوم السنوية للنقابة لعام 2024 وعائدات التقاعد والضمان حتى 31/1/2024 .

واشارت النقابة في بيان اليوم انه سيتم نشر القائمة على لوحة الاعلانات في نقابة الاطباء بالشميساني وذلك بهدف تحديد قوائم الهيئة العامة للصندوق التعاوني من اجل اجراء الانتخابات للصندوق .

وبينت انه على المعنيين الاطلاع على القوائم وحق الاعتراض عليها رسميا منذ اليوم حتى نهاية دوام يوم الخميس 11/7/2024 .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (7)

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

557208

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

6142448

الإسترليني واليورو يصعدان بدعم من تراجع الدولار

000

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار

ذهب عا

أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب2

تغير كبير على أسعار الذهب عالميا