اعلان هام الى جميع أطباء القطاع الخاص بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت نقابة الاطباء الاردنيين عن قائمة الاطباء العاملين في القطاع الخاص حسب سجلات النقابة المسددين الرسوم السنوية للنقابة لعام 2024 وعائدات التقاعد والضمان حتى 31/1/2024 .



واشارت النقابة في بيان اليوم انه سيتم نشر القائمة على لوحة الاعلانات في نقابة الاطباء بالشميساني وذلك بهدف تحديد قوائم الهيئة العامة للصندوق التعاوني من اجل اجراء الانتخابات للصندوق .



وبينت انه على المعنيين الاطلاع على القوائم وحق الاعتراض عليها رسميا منذ اليوم حتى نهاية دوام يوم الخميس 11/7/2024 .

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