اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي في المملكة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، عن الوزير قوله، إن الحقول المكتشفة تقع في المنطقة الوسطى من المملكة، ومنطقة الربع الخالي، ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.وأضاف، إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو متراً جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.