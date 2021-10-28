اكتشاف منجم للذهب في الصين

الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإقليمي للجيولوجيا والتنقيب عن المعادن وتنميتها في الصين، عن اكتشاف منجم ذهب باحتياطي يقدر بحوالي 31.55 طن في بلدة تشوتشوانغ بمحافظة تونغباي في مقاطعة خنان وسط الصين.

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ورجح المكتب أن يتجاوز احتياطي الذهب في المنجم 50 طنا بحلول نهاية هذا العام بعد المزيد من التنقيب.



يشار إلى أن مقاطعة خنان الصينية تعد ثاني أكبر منطقة منتجة للذهب في الصين، وفي عام 2016 اكتشفت سلطات الجيولوجيا والتنقيب عن المعادن المحلية منجم ذهب في مقاطعة تونغباي باحتياطي يبلغ حوالي 105 أطنان وإمكانية للتطوير لمدة 80 عاما.

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