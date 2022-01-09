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الأحد، 09-01-2022 02:18 م

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام الماضي، 5.021 مليار دينار تقريبا، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة مع العام 2019.

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وقالت دائرة الأراضي والمساحة، إنه جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1.079 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمّان في المرتبة الثانية مع 593 مليون دينار تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان في المرتبة الثالثة بـ 540 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ 482 مليون دينار تقريباً.


وأشارت إلى أنه وصلت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول عام 2021، إلى 70% تقريباً بمجموع 3.516 مليار دينار.


و بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال هذا الشهر، 569 مليون دينار تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، و ارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة بالشهر السابق.


ووصلت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال عام 2021 إلى حوالي 210 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنةً بعام 2019.


و قيمة إعفاءات الشقق خلال عام 2021 بلغت نحو 117 مليون دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 63% مقارنةً بعام 2019، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات الشقق 328 مليون دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 8% مقارنةً بعام 2019.


وأشار البيان إلى "ارتفاع القيمة التقديرية" لبيوعات غير الأردنيين خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت 9% مقارنةً بعام 2019، حيث بلغت 257 مليون دينار تقريبا.


وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت 32%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 21%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 36% مقارنةً بعام 2019.

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