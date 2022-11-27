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الأحد، 27-11-2022 01:25 م

الأرباح الصناعية في الصين تهبط 3 % خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري - شهدت الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر مع تزايد تفشي كورونا وفرض المدن قيودا جديدة لمكافحة الفيروس بما يشمل إغلاقات في أماكن بعينها، الأمر الذي أثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية.

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وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية نشرت اليوم أن الأرباح الصناعية هبطت 3%  في الأشهر العشرة الأولى من 2022 على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.3 % في الفترة من يناير الثاني وحتى سبتمبر .


 وتراجعت الأرباح في 22 قطاعا من أصل 41 قطاعا كبيرا في المجال الصناعي في الصين . ( الاقتصادية )


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