الأردنيتان الصادق والسعيد بقائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - ضمت قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط ، الصادرة عن مجلة فوربس الشرق، الأردنيتان رندة صادق و نادية السعيد في التربيب 51 و 100 على التوالي.

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وجاء في التصنيف الجديد للمجلة، أن صادق والسعد كانتا من بين اقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع البنوك والاعمال المصرفية.



ووفقا للمجلة، يمثل أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة 26 جنسية، يسيطر الإماراتيون على 19 مشاركة ، يليهم المصريون بـ 16 ، والسعوديون بـ15.



وأشارت إلى أن هؤلاء تمكنوا من إدارة عائدات تزيد عن 1 تريليون دولار في عام 202 وتبلغ قيمة شركاتهم مجتمعةً أكثر من 5 تريليون دولار. (forbesmiddleeast)