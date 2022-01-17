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الإثنين، 17-01-2022 02:59 م

الأردنيون استهلكوا 210 آلاف "جرة غاز" خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - كشف نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات عن ارتفاع الطلب على اسطوانات الغاز المنزلي، بمعدل زيادة بلغ 60 ألف أسطوانة خلال المنخفض.

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وبيّن السعيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن معدل السحب خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 210 الآف اسطوانة بعد أن كان قبل المنخفض 150 ألفا.


وحول مسحوبات الكاز، وضح أن معدل الزيادة وصل إلى 20% زيادة على مجموع السحوبات اليومية. 


ونوه السعيدات إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على مسحوبات الديزل و البنزين.


وشهدت أغلب محافظات المملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطولاً غزيراً للأمطار، و وصلت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق،  وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية. 

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