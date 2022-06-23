الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

الخصاونة يقرر تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

الخميس، 23-06-2022 11:19 ص

الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

Solarabic_EV_Types_Cover


الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، إن الأردن يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث إقبال المواطنين على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وعرض المعاني التجربة الأردنية في الطاقة المتجددة خلال مشاركته في القمة العربية الخضراء 2022 التي عقدت في دبي، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

اضافة اعلان


وأكد أن الأردن يعتبر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في التحول الطاقي، حيث تجاوز التحول الطاقي نسبة 20 % ووصلت الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 3.2 جيجا وات.


ودعا الطعاني، الدول العربية للانتقال إلى صناعة أصيلة للطاقة المتجددة بدل الاستيراد من الخارج والعمل على تعزيز الربط الكهربائي من خلال الشبكات الذكية من أجل تسريع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الدول العربية.


وأوضح أن حجم الاستثمارات المخطط لها بالدول العربية تفوق واحد تريليون دولار بحلول عام 2035، ما يستدعي العمل على بنية تحتية قوية لاستيعاب المشاريع الضخمة المقبلة وعلى رأسها مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية والربط الكهربائي بين الدول العربية وأوروبا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
1655976000470

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

تراجع أسعار النفط أكثر من 2% عالمياً

62b3e90bd971b

مكافحة التضخم تهوي بأسعار الذهب عالمياً

25D825A725D9258425D825B425D825B925D9258A25D825B1

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير - تفاصيل

62022211079698358670

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

62b3086f4c59b72cef44601c (1)

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

أخبار متعلقة
62a0662989c11

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

0L5A1502 - Copy

564 مليون دولار لتغطية ضمانات الاستثمار في الأردن

4wuOXMjsSHmmqrZ3DPRTf7PtEvYHNDWh8KD5Hpzx

2.75 مليار دولار من البنك الدولي كقروض وتمويل للأردن

14093569681629284669

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

0L5A1485 - Copy

توصية بتحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات

3ea7b98e-6104-4d45-b05b-a1c717f0ef5c

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم