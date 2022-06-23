الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، إن الأردن يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث إقبال المواطنين على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.



وعرض المعاني التجربة الأردنية في الطاقة المتجددة خلال مشاركته في القمة العربية الخضراء 2022 التي عقدت في دبي، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

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وأكد أن الأردن يعتبر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في التحول الطاقي، حيث تجاوز التحول الطاقي نسبة 20 % ووصلت الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 3.2 جيجا وات.



ودعا الطعاني، الدول العربية للانتقال إلى صناعة أصيلة للطاقة المتجددة بدل الاستيراد من الخارج والعمل على تعزيز الربط الكهربائي من خلال الشبكات الذكية من أجل تسريع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الدول العربية.



وأوضح أن حجم الاستثمارات المخطط لها بالدول العربية تفوق واحد تريليون دولار بحلول عام 2035، ما يستدعي العمل على بنية تحتية قوية لاستيعاب المشاريع الضخمة المقبلة وعلى رأسها مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية والربط الكهربائي بين الدول العربية وأوروبا.