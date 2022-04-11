الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أنه سُجل في شهر آذار الماضي ارتفاعاً في عدد الشيكات المتداولة بنسبة 15% بالمقارنة مع شباط السابق من العام الحالي.
وأشارت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى ارتفاع قيم هذه الشيكات بنسبة 23%، كما ارتفع عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية بنسبة 31% خلال آذار الماضي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت، أنه بلغت قيمة الشيكات المتداولة من خلال نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الشهر الماضي ( 3.680.5) مليون دينار ، وبعدد إجمالي وصل إلى 610 آلاف شيك.
ووفقاً للتفصيلات بلغ عدد الشيكات المعادة ( 19502) شيك، كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة (107.38) مليون دينار
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة