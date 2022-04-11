الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

الشمالي: الأسعار في الأردن هي الأقل بالمنطقة

سوريون يشتكون ارتفاع الأسعار: أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض داخل المحكمة في إربد

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

الإثنين، 11-04-2022 01:38 م

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

اقوى-محامي-شيكات-في-الأردن


الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أنه سُجل في شهر آذار الماضي ارتفاعاً في عدد الشيكات المتداولة بنسبة 15% بالمقارنة مع شباط السابق من العام الحالي.

اضافة اعلان


وأشارت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى ارتفاع قيم هذه الشيكات بنسبة 23%، كما ارتفع عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية بنسبة 31% خلال آذار الماضي. 


وأوضحت، أنه بلغت قيمة الشيكات المتداولة من خلال نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الشهر الماضي ( 3.680.5) مليون دينار ، وبعدد إجمالي وصل إلى 610 آلاف شيك. 

ووفقاً للتفصيلات بلغ عدد الشيكات المعادة ( 19502) شيك، كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة (107.38) مليون دينار 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
666547

سوريون يشتكون ارتفاع الأسعار: أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم

149075Image1-1180x677_d

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

3202299288671744950

857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

143-012440-bonds-mess-basket-dollar-fell-100-day-high_700x400

عوائد السندات الأميركية تقفز لأعلى مستوى منذ 2019

6253f5984c59b749ca700806

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

b031f1ca-ارتفاع-العجز-التجاري-للأردن-تعبيرية

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

أخبار متعلقة
354-6d72307762

تجارة عمان تبحث استيراد زيت القلي من السعودية والكباريتي يعلق على ارتفاع الاسعار

bb7b05a6d2c9ae971955d47b3de2bf41

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

61489c346db64

ملاحة الأردن: وارداتنا من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 4 %

اميركي اردني

نائب مساعد وزير التجارة الأميركي تبحث تعزيز العلاقات مع الأردن

320229164837155987495

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

addde412-jordan

الأردن يستضيف قمة التكنولوجيا المالية نهاية الشهر الحالي